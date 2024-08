Chiesa posta una foto con la maglia della Juve come a dire non me ne vado

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’attaccante, Federicoil suo messaggio lo lancia sui social. Rimasto in silenzio mentre il suo allenatore (Thiago Motta) lo scaricava in bianconera visione, di fronte a una serie di microfoni spianati. “Chi non è stato convocato, non rientra nei nostri piani. Si trovassero una squadra” è stato più o meno la frase del tecnico del nuovo corso bianconero. Mollato così, anche se Thiago Motta ha detto che il club ha parlato con ciascuno dei calciatori interessati.è protagonista di una singolare situazione. È diventato un appestato del calcio italiano. Non lo vuole nessuno. Anche perché ha un ingaggio alto (5,5 milioni) ma non è solo per questo. E’ perché nessuno crede che valga più uno stipendio del genere.è finito così nel limbontino. Ha ancora un anno di contratto e avrà messo in conto di vivere una stagione ai margini.