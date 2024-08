Chi è Nikki Hiltz atleta Usa qualificata nei 1500 accusata come Khelif di essere nata uomo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La mezzofondista statunitenseha raggiunto la finale deimetri alle Olimpiadi., 29 anni, è originaria della California e ha fatto coming out nel 2021, dichiarandosi transgender e non binaria. Questa decisione è stata resa pubblica durante la ‘Giordella Visibilità Transgender’.ha sempre usato la propria visibilità per promuovere l’accettazione e il cambiamento sociale.Leggi anche: Imane, medaglia sicura. “Le polemiche? Vinco per gli arabi e le donne” Durante i Trials USA,ha sottolineato l’importanza di qualificarsi per i Giochi Olimpici nell’ultimo giorno del mese del Pride, dedicando questo successo alla comunità LGBTQ+.