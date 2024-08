Chandipura il virus che si accanisce sui bambini | Un’epidemia da non sottovalutare

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “L’allarme sull’epidemia dain India va preso molto seriamente. Ovviamente non è il caso di allarmarci in Italia, ma le autorità sanitarie internazionali sono giustamente preoccupate”, così l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco. Il docente di Igiene all’università del Salento ha detto la sua all’Adnkronos in merito all’epidemia causata nel Paese asiatico dal patogeno che mette a rischio soprattutto i. “Si tratta di untrasmesso da zanzare ma che, a differenza di altri come West Nile o Dengue, comporta un livello di letalità molto alto. L’attenzione delle autorità sanitarie è decisiva”, spiega. Trasmesso da pappataci e zecche, il(Chpv) può provocare febbre con dolore articolare, sindrome di Reye (rara forma di encefalopatia acuta) e la paralisi cerebrale infantile.