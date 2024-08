Cadute minacce risse accennate e cameraman in pista | ai Giochi succede di tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Passerà alla storia come una delle batterie di atletica più surreali mai viste, quella dei 5000 metri maschili di Parigi 2024. Con spintoni,e accuse che hanno trasformato la competizione in un film o quasi. Il momento topico si è raggiunto quando addirittura undistratto ha rischiato di scontrarsi con i corridori costringendoli a frenare, sterzare, scartare di lato per evitare la collisione e di farsi del male. Poco prima c'era stata una caduta di gruppo: il britannico George Mills è stato uno dei corridori più furiosi per essere inciampato in un altro concorrente, vedendo inizialmente compromessa la propria qualificazione. Era finito a terra perché ostacolato dal francese Hugo Hay. Una volta raggiunta la linea del traguardo lo ha affrontato e tra i due c'è stato un alterco.