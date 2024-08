Banco di Lucca e del Tirreno risultati in linea con i precedenti nonostante l’economia rallenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Consiglio di amministrazione deldie delSpa, presieduto da Sergio Ceccuzzi, ha approvato la semestrale di bilancio dell’esercizio 2024, su proposta del direttore generale Fabio Frilli. I dati della semestrale deldie delSpa, che opera in 5 Province della Toscana e che appartiene al Gruppo bancario privato ed indipendente La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli (nella foto) e diretto da Nicola Sbrizzi, rilevanosostanzialmente incon quelli del semestre dell’esercizio precedente, in un quadro generale di incertezza e rallentamento delle economie europee, sia per i conflitti in essere in Europa ed in Medio Oriente, sia per il mantenimento, da parte della BCE, di tassi di interesse.