Balneari in cdm nulla sulle concessioni La lobby di categoria | Governo non in grado di gestire il problema Meloni incapace

(Di mercoledì 7 agosto 2024). Sul tavolo del cdm che si riunisce il 7 agosto, ultimo appuntamento prima della pausa estiva, nonostante le promesse della maggioranza c’è alcun provvedimento che intervenga sul caos delle gare previste dalla direttiva Bolkestein e avviate in ordine sparso dagli enti locali dopo che il Consiglio di Stato ha sancito l’illegittimità delle proroghe concesse per decreto. Laè sul piede di guerra contro il, che si è più volte speso a favore delladei concessionari promettendo battaglia con Bruxelles ma alla fine si è limitato a prendere tempo inviando alla Ue – ormai sette mesi fa – una discussa mappatura mirata a dimostrare la non scarsità delle spiagge. Bocciata dalla Commissione che ha chiesto di fornire cifre più accurate e veritiere.