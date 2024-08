Arnautovic alla porta in Germania sicuri! Via dall’Inter pure a zero

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Marko, secondo i media tedeschi, non fa più parte del progetto tecnico dell’Inter, tant’è che il club gli ha già comunicato la decisione. VIA – Mancano 23 giornifine del calciomercato e la situazione dirimane fortemente in bilico. Insino avanti e come riferisce ille FussballEuropa.com, il club nerazzurro ha già comunicato al giocatore la decisione di non volerlo più in squadra. L’austriaco, al momento infortunato, non convince più e in Turchia hanno mosso i primi passi per poterlo acquistare. Il Trabzonspor sembra essere la squadra più interessata all’ex Bologna. L’Inter, infatti, ritiene il suo ingaggio da 2.5 milioni di euro decisamente costoso e la volontà del club è quella di ringiovanire la rosa.viaanche a costoCONDIZIONE – L’ingaggio è infatti l’ostacolo principale della trattativa.