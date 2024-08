Vela medaglia sicura per Tita e Banti | sarò oro o argento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Ruggeroe Caterina Mariannasono sicuri di unanella classe Nacra 17, unache sarà d’oro – come tre anni fa a Tokyo – o. Dopo la squalifica nella decima regata – la prima odierna -, i due azzurri hanno colto un quinto e un secondo posto, restando in testa alla classifica con 27 punti, con 14 lunghezze di vantaggio sul duo argentino composto da Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco. La medal race di domani (14.43, vento permettendo), con i punti raddoppiati, deciderà il colore della, che sarà oro o. Abasterà un settimo posto per confermarsi campioni olimpici. L'articoloperoro oproviene da The Social Post.