Vacanze di agosto | quasi 18 milioni di italiani in viaggio il 40% appassionato di enogastronomia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 6 agosto 2024)18dihanno programmato di viaggiare questo mese die uno su quattro, il 40%, si dichiaradelle produzioni enogastronomiche tipiche delle destinazioni scelte. A spostarsi saranno un milione in più rispetto allo scorso anno e saranno ferie all'insegna del riposto nel 47% dei casi. La stima è della Confcommercio, che segnala un incremento delledi lunga durata (almeno 7 giorni) a bilanciare il calo lieve dei viaggi di media durata (3-6 giorni). Budget da 15,5 miliardi e Meridione in testa alle preferenze Sicilia, Puglia e Calabria sono in testa alla classifica delle regioni più gettonate. A seguire, Emilia Romagna, Toscana, Sardegna e Trentino Alto Adige.