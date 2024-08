Un bunker che può resistere a qualsiasi arma conosciuta Israele-Iran situazione al limite

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) La notizia è riportata da Nello Del Gatto su La Stampa, e dà una misura più precisa di quanto lafrastia raggiungendo un punto di non ritorno. I Servizi Israeliani stanno allestendo unsotterraneo già esistente sulle colline di Gerusalemme, in grado diall’utilizzo dida parte del regime di Teheran. Una misura che non era stata presa nemmeno dopo il massacro del 7 Ottobre, né in occasione del primo attacco dimostrativo da pare dell’esercitoiano su Tel Aviv. A questo punto solo la diplomazia internazionale, e la minaccia di un intervento diretto delle superpotenze, può impedire un conflitto che avrebbe conseguenze disastrose per tutti. Ed è proprio il timore di un’escalation che coinvolga direttamente gli Stati Uniti e l’Alleanza Atlantica, per ora, a frenare la mano degliiani e dei loro alleati Hezbollah.