Stazione Napoli Centrale | Due arresti e una denuncia per furto e tentata rapina

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 6 agosto 2024): intensificati i controlli in. Due persone arrestate ed unata dalla Polizia di Stato. Nella giornata di ieri, personale della Polizia Ferroviaria di, durante i servizi di controllo in, potenziati in occasione del maggior afflusso di viaggiatori durante il periodo estivo, ha proceduto all’arresto di un 50enne napoletano. L’uomo si aggirava con fare circospetto nelladied è stato sottoposto ad un controllo dal quale è emerso un provvedimento per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino Ufficio esecuzioni Penali- lo stesso dovrà scontare la pena di 4 anni di reclusione per peculato e bancarotta fraudolenta; che gli è stato notificato.