Scontro tra mezzi pesanti in A1 nel Modenese code per 10 chilometri

(Di martedì 6 agosto 2024) Traffico intenso e forti disagi, con l'Italia spaccata a metà a seguito di un incidente neltrasull'autostrada A1 Milano-Napoli: ci sono ben diecidi coda in Emilia tra Reggio Emilia e Valsamoggia in direzione Bologna. Come spiegato dall'Ansa, a causare i rallentamenti è stato unoche si è verificato nella mattinata del 6 agosto al chilometro 172, con un camion alimentato a Gnl – gas naturale liquefatto – che si è scontrato contro un altro mezzo pesante, della società Autostrade, che in quel momento era fermo per segnalare un cantiere. Il mezzo a Gnl ha quindi perso gas da uno dei due serbatoi richiedendo l'intervento di diverse squadre dei pompieri. Sul posto anche la Polizia stradale.