Roma spara alla moglie e poi confessa | L’ho uccisa io

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024- Una donna è stata trovata senza vita oggi alle porte dida un colpo d’arma da fuoco nella sua auto, una Fiat Panda rossa. Are di averlaè stato il marito che è entrato in un bar tabacchi poco distante dal veicolo, lasciato in via Palombarese 222 a Fonte Nuova e ha detto: “, chiamate i carabinieri“. Il commerciante, incredulo, è uscito in strada ritrovandosi davanti la scena terribile descritta dall’uomo. Per Annarita Morelli, 72 anni, non c’era ormai nulla da fare. Il marito 74enne, all’arrivo dei carabinieri di Mentana e della compagnia di Monterotondo, ha consegnato la pistola e si è fatto portare in caserma. La coppia si stava separando I due si stavano per separare. Con il marito Domenico Ossoli la donna aveva recentemente avviato le pratiche necessarie.