Perché Simone Biles ha rimproverato il pubblico? La polemica dopo la caduta alle Olimpiadi

(Di martedì 6 agosto 2024)ha concluso la sua avventuradi Parigi 2024 con tre medaglie d’oro al collo: gara a squadre, concorso generale individuale, volteggio. La fuoriclasse statunitense sperava nel pokerissimo, con cui avrebbe tra l’altro agganciato la ginnasta sovietica Larisa Latynina e la nuotatrice americana Katie Ledecky in vetta alla classifica delle donne più vincenti di sempre ai Giochi. Nell’ultima giornata, però, non sono arrivate le gioie che la 27enne sperava di raccogliere, tra l’altro su due attrezzi molto graditi: alla trave èed è rimasta giù dal podio, al corpo libero è incappata in due gravi uscite di pedana (sei decimi di penalità complessivi) e si è dovuta accontentare dell’argentospdella brasiliana Rebeca Andrade.