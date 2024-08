Paolo Bonolis | Ciao Darwin non lo farò più troppi paletti si offendono tutti Sanremo? Lo faccio se…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 6 agosto 2024) Sta passando un’estate all’insegna del relax fra viaggi, sport e gli amatissimi nipotini, dopo un’intensa stagione televisiva che l’ha visto protagonista su più fronti. Una stagione in cui ha salutato anche uno dei suoi programmi di maggior successo, ovvero. Nel corso di un’intervista rilasciata sulle pagine di Sorrisi,ha spiegato i motivi per cui rivedremo più la trasmissione nei palinsesti. Le parole del conduttore:non lopiù,, troppo camminare sulle uova. Troppo “si”. È cambiata la mentalità. Prima che venisse ufficializzato Carlo Conti al timone del Festival di, diversi rumor davano in pole proprio. In merito alla kermesse canora,ha raccontato che lo farebbe solo a una condizione:lose posso dargli una forma mia. Come era successo nel 2005 e nel 2009.