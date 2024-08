Nuoto Butini accusa | Trasporti da dimenticare | 3 ore e mezza per spostarsi senza aria condizionata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Si sono ufficialmente chiusi i Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda il. Come sempre la prima settimana sotto i Cinque Cerchi vede protagonista la vasca e, come successo anche a Tokyo, l’Italia è stata protagonista dell’evento. Sesta posizione complessiva nel medagliere con 2 ori, 1 argento e 2 bronzi, e la sensazione che la squadra nel suo complesso sia cresciuta ulteriormente, sommando finali e prestazioni di spessore. Tempo di bilanci, quindi, per ilazzurro. In questo caso arriva puntuale l’analisi del direttore tecnico della squadra azzura, Cesare: “Al di là delle medaglie, che ovviamente sono sempre un buon termometro, abbiamo ottenuto tre quarti posti e qualche nono posto che ci fanno rammaricare. La squadra si è comportata benissimo, lo staff si è rivelato una risorsa fondamentale per guidare la squadra”. (Fonte: FIN).