Morto dopo l’incidente choc la corsa di Luciano finisce sulla strada maledetta

(Di martedì 6 agosto 2024) Un terribile incidente si è verificato oggi, 6 agosto, nel territorio del comune di Sezza lungo SS 156 Monti Lepini Var. Ancora da capire l'esatta dinamica. A quanto si apprende il sinistro avrebbe coinvolto oltre alla vettura della vittima, un tir e un mezzo dell'Anas presente in zona per i lavori programmati di restyling dell'arteria che hanno preso il via ieri. La vittima si chiamavaZampetta era alla guida di un suv quando si è scontrato con il mezzo Anas fermo a bordosenza nessuno a bordo. La suaè poi finita contro un tir che sopraggiungeva in senso opposto. Il violento scontro non ha lasciato scampo purtroppo al conducente dell'auto.