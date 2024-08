Malagò | Carini ha subito pressioni dall’Iba prima del match con Khelif

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 agosto 2024)deldelle Olimpiadi contro Imane, la pugile italiana Angelaha ricevuto, la Federazione internazionale di Boxe. Lo rivela il presidente del Coni, Giovanni, in un’intervista al quotidiano La Stampa. “Angela mi ha mostrato lecui è stata sottoposta nei giorni precedenti l’incontro”, riferisce. Nelcontro, valevole per gli ottavi di finale dei pesi welter,si è ritirata dopo appena 45 secondi lamentando di aver ricevuto un pugno sul naso troppo forte, che l’ha spaventata. L’anno scorso l’Iba – organizzazione non riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio) – aveva esclusodalla finale dei Mondiali ritenendola inadatta a gareggiare contro pugili femmine.