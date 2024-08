Le regole del Maxwell

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) La storia che ci regala l’Istitutodi Cimiano dovrebbe essere presa a modello ed esportata nel resto d'Italia. Al momento dell'iscrizione le famiglie firmano un patto formativo con la scuola che fissa criteri chiari e condivisi sui giudizi di fine anno. Criteri a cui deve attenersi il consiglio di classe, che è anche l'ultimo giudice. Il metodo funziona, tanto che quest'anno alnon c'è alcun giudizio in sospeso. Adottare a prioricondivise farebbe bene a tutti: ai tribunali amministrativi ingolfati da ricorsi di genitori iper-protettivi, ad insegnanti a volte troppo zelanti e soprattutto ai nostri ragazzi, che non avrebbero più alcun alibi perché carta canta. Come succedeva una volta ai loro genitori quando, da bambini, giocavano a calcio con gli amici nel cortile di casa. A un certo punto mamma si presentava al balcone: “C’è pronto”.