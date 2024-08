La schiusa di mezzanotte piccole Caretta caretta nate a Castiglione della Pescaia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024)(Grosseto), 6 agosto 2024 – Primastagione di un nido di tartaruga marinain Toscana. È avvenuta ieri sera sulla spiaggia di Roccamare a, in Maremma. Lo rende noto l'associazione Tartamare Aps. I volontari sul posto, spiega una nota, hanno subito segnalato l'evento al team scientifico e hanno continuato a monitorare la situazione per le ore successive. Presso il nido è in atto, già dall'1 agosto, un monitoraggio 24 ore su 24, che viene attivato in prossimitàpresunta data di, calcolata dai nostri esperti sulla base dell'andamento delle temperaturesabbia durante l'incubazione.