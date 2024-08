La rabbia dopo la violenza | Ormai è terra di nessuno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024)la notizia dellasessuale su una 39enne trascinata e spogliata nel giaciglio per disperati a due passi dalla stazione ferroviaria, parlano istituzioni e politici. "Questi fatti non dovrebbero accadere - dice il vicesindaco Andrea Villa (Lega) con delega alla Sicurezza -: siamo vicini alla vittima. Vorremmo ringraziare la polizia di Stato che stava pattugliando l’area e ha scongiurato unapeggiore. L’indagato è un marocchino senza permesso di soggiorno. Non è possibile che queste persone vengano rimpatriate e poi tornino a fare danni. Bisogna rivedere le normative e prevedere punizioni molto più gravi. In generale, lo vedo anche con la polizia locale o i carabinieri, spesso rischiano la vita e poi i criminali vanno ai domiciliari. Il sistema è da rivedere. Per quanto riguarda l’area dove è successo il fattaccio è di proprietà di Anas.