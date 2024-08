Kaiju No 8 | annunciata ufficialmente la stagione 2 con una finestra d’uscita!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 6 agosto 2024) L’attesissima2 diNo 8 è stataconfermata, con tanto di: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato L’incredibile successo, anche in occidente, della serie animata diNo. 8, attualmente disponibile solo su Crunchyroll, ha ovviamente portato chiunque a chiedersi se e quando sarebbe stato confermato un sequel e, specialmente, in che forma: un film, una seconda? E la conferma è giunta proprio nelle scorse ore tramite l’account X ufficiale della serie:No 8 tornerà nel 2025 con una seconda, ma non solo! Intanto trovate il tweet di annuncio proprio qua sotto. See you in 2025. #No8 pic.twitter.com/GE714hGvLj —NO.