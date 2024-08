Juve giorni caldi per Koopmeiners e Gonzalez | intreccio con l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Torino, 6 agosto 2024 – Cristiano Giuntoli a caccia degli ultimi rinforzi per la sua, che Thiago Motta dovrà guidare di nuovo verso i trofei. Un colpo grosso per reparto, questa è l’intenzione, ma le condizioni economiche e la concorrenza non aiutano. Sarannoper Nico, esterno della Fiorentina, e per Teun, incedibile per: ècon la Dea. Poi Jean Clair Todibo, per cui si cerca la quadra sul prestito oneroso con obbligo di riscatto e una cifra totale di almeno 35 milioni di euro. Summit perNeiin cui Federico Chiesa sembra aver aperto alla Roma, anche se resta da capire quale offerta potrà arrivare dalla capitale, laprova ad accelerare per Nicodella Fiorentina. Per l’argentino sembra giunto il momento di lasciare Firenze e nel pieno della sua maturità agonistica sogna la Champions League.