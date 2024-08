Ha perso i sensi in sala d’aspetto al Pronto Soccorso ed è morta È stata scambiata per una senzatetto | una donna racconta la tragica storia della gemella

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) “È solo un mal di testa”, aveva detto a sua sorella. Eppure, meno di 12 ore dopo era a terra, neldell’ospedale, priva didopo una presunta emorragia cerebrale. E mentre sua sorella, Inese, cerca delle spiegazioni su come sia potuto accadere che unana in ospedale morisse sotto gli occhi di tutti, Inga non c’è più. “Ho provato a telefonarle quella mattina, più volte, ma non ricevevo risposta. Quando ho fatto la videochiamata, mi ha risposto un’infermiera dicendomi di venire in Inghilterra”, ha riferito Inese. Erano inseparabili, come qualsiasi coppia di gemelli. “Abbiamo condiviso tutto. Lei era una parte di me – ha detto Inese -. Se lei diventava bionda, io diventavo bionda. Avevamo anche tatuaggi identici”. È ladi Inga e Inese Rublite, nate in Lettonia a pochi minuti di distanza l’una dall’altra.