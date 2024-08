Giornata storta nella gara più importante | mi rifarò

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Yassin Bouih, impegnato ieri serasemifinale dei 3000 siepi alle Olimpiadi di Parigi, non riesce ad esprimersi secondo le sue possibilità e disputa unaanonima per tempo e piazzamento. Chiude infatti all’11° posto su 12 al via, con il tempo di 8’40’’34 che rappresenta il suo penultimo crono di tutta la carriera, sicuramente non ipotizzabile in partenza. Ovviamente giù di morale, sono queste le sue parole all’arrivo: ", non mi giravano le gambe propriopiùdella mia carriera. Sono arrivato a correre unaolimpica, che è quella che ogni bambino sogna da quando inizia il suo sport. E l’ho fatto in un clima davvero incredibile che mi ha fatto sentire un calore enorme. Non voglio parlare di delusione, ma sì, sono molto rammaricato. In ogni caso non mi abbatto.