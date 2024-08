Genova prete arrestato per abusi sessuali su un 12enne Il gip | Ha l’Hiv violenze senza usare precauzioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – La pericolosità di padre Andrea Melis,nei giorni scorsi per violenza sessuale su un, “è ancora maggiore se si pensa al fatto che è portatore di Hiv e che ha intrattenuto rapporti” esponendo la sua vittima “al pericolo”. A scriverlo è il giudice per le indagini preliminari Milena Catalano, che ha disposto gli arresti domiciliari per il sacerdote, ex direttore della scuola e fondazione Padre Assarotti e ex direttore della Fidae Liguria (Federazione di scuole cattoliche primarie e secondarie). Il sacerdote avrebbe contratto l'Hiv 10 anni fa in Africa, come lui stesso ha ammesso agli investigatori, ma era in cura riducendo così il rischio di contagio.