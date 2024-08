Ecco come la Cina prolifera in Italia oltre la Via della Seta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 6 agosto 2024) Giorgia Meloni è rientrata da meno di una settimana dalla sua prima missione inda presidente del Consiglio, occasione di incontro con il leader Xi Jinping dopo il mancato rinnovo del memorandum d’intesa sulla Belt and Road Initiative (la cosiddetta Via). A Pechino, Meloni ha sottoscritto l’accordo di cooperazione tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy e il ministero cinese dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione. In pochi giorni, quell’intesa, predisposta dal ministro Adolfo Urso durante la sua precedente missione nella capitale cinse, ha già portato a tre annunci. L’ultimo, firmato ieri a Palazzo Piacentini alla presenza del ministro Urso, riguarda il memorandum d’intesa tra il ministero e FuturaSun, gruppo padovano specializzato nella produzione e vendita di celle e moduli fotovoltaici ad alta efficienza.