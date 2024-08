Carbonovus assicurazioni di Arpat

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Non ci sarebbero, al momento, profili di pericolo per la salute o l’ambiente ma altre verifiche saranno effettuate nei prossimi giorni. E’, in estrema sintesi, la posizione diin merito all’incendio avvenuto il 31 luglio alla ditta, che opera nel settore della nautica con materiale composito e vetroresina. Sul posto in quelle ore è intervenuto anche il dipartimento apuano dell’, allertato dalla protezione civile. Nell’immediato bisognava verificare lo spostamento della nube nera e capire che cosa potesse essere in fiamme. "In considerazione dei materiali presenti sul piazzale al momento dell’incendio, della durata e delle condizioni atmosferiche, si ritiene che non ci siano ricadute ambientalmente rilevabili – evidenzia la nota di-.