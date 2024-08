Calendario nuoto artistico oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 6 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024), martedì 6, seconda giornata di gare delin questa edizionedelledi Parigi. Nella piscina francese la danza in vasca regalerà non poche emozioni e in casa Italia si vorrà stupire, in una disciplina cambiata rispetto al passato e in cui il mutamento sostanziale nel sistema di valutazione potrebbe portare a dei riscontri inattesi. Assisteremo alla routine del libero della squadra. Dopo il day-1, la Nazionale italiana è in quinta posizione per effetto del quinto posto ottenuto nel tecnico. Un risultato che ha subito una variazione, dopo il ricorso di USA e di Giappone che in un primo momento erano finiti alle spalle delle azzurre, terze nella graduatoria. Una protesta accettata poi dalla giuria e quindi la compagine tricolore è scivolata indietro.