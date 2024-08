Volete diventare mamme? Allora questo è il periodo migliore

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 5 agosto 2024) Secondo l’esperta Daniela Galliano, quello estivo è ilper le donne che vogliono, ma vediamo perchè L’estate si rivela essere il momento più propizio per le coppie che desiderano avere un bambino. La stagione calda, infatti, non solo è sinonimo di vacanze e relax ma gioca anche un ruolo cruciale nella fertilità. Daniela Galliano, esperta in Ostetricia e ginecologia presso il centro Pma Ivi di Roma, sottolinea come i mesi estivi favoriscano una significativa miglioramento nella qualità degli ovuli grazie all’aumento dei livelli di vitamina D e melatonina.-Ansa- Notizie.comDurante l’estate, l’esposizione al sole aumenta i livelli di vitamina D nell’organismo.non solo ha effetti benefici sulla salute generale ma influisce positivamente anche sulla fertilità femminile migliorando la qualità degli ovuli.