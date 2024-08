Ultime Notizie Roma del 05-08-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2024)dailynews radiogiornale della dell’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Ministero della Sanità albanese annunciato due persone sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano nel sud del Libano poche ore dopo un bombardamento da parte del Movimento sciita hezbollah nel nord di Israele questi scontri a fuoco a vengono mentre si intensificano i timori di un conflitto regionale con l’iran e i suoi alleati che hanno permesso di rispondere agli omicidi del leader diamante del leader militare via Bolla attribuiti allo stato fai con un comunicato il Ministero della Sanità ha fermato che due persone sono stati uccisi in un attacco nemico ha mai stai a far un villaggio al confine con Israele agenzia nazionale di informazione ha precisato che uno dei due era un soccorritore dell’associazione ha la pizza la appartenenti al movimento ama alleato di e bolla ...