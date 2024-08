Twirling Lg2 Vallesina al Mondiale 2024 la carica di Sofia Caprini | Per me e Lucrezia Fioretti è un gran traguardo essere in Svezia al primo anno da Senior

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 5 agosto 2024) La nostra intervista alla classe 2008 di Moie: “Abbiamo centrato unpazzesco: ce la goderemo. Mia sorella è la mia ispirazione: so che posso contare su di lei”. Il commento dell’allenatrice Guerro sul duo che parteciperà al Campionato del Mondo, in gara l’8 agosto MOIE di MAIOLATI SPONTINI, 5 agostostregalando un sogno alla Lg2. Le due twirler, infatti, da ieri domenica 4 agosto e fino a domenica 11 ad Helsinburg, in, per il CampionatoIbtf (leggi l’articolo). Dopo aver intervistato qualche mese fa(leggi l’articolo) oggi la parola è andata a, l’altra componente del fantastic-duo, di soli 16 anni, contro i 18 appena compiuti di. “Non ci aspettavamo di raggiungere ilalin– spiega a