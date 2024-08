Troise promuove l’Arezzo e aspetta la punta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) di Andrea Lorentini AREZZO A meno di settimana dal debutto ufficiale stagionale, Emanuele. A margine dell’amichevole contro la Lodigiani, il tecnico amaranto ha tracciato un primo bilancio del ritiro estivo. "Abbiamo concluso la quarta settimana di lavoro nella quale, per scelta insieme al resto dello staff, abbiamo svolto carichi importanti. Abbiamo dato priorità più al lavoro a Rigutino piuttosto che ad essere brillanti nel test contro i laziali, ma nonostante i muscoli fossero, inevitabilmente induriti, ho visto una squadra che per buoni tratti è riuscita a proporre quello che proviamo quotidianamente e che vogliamo poi sviluppare. Sapevamo che sul piano del ritmo avremmo pagato qualcosa - prosegue il tecnico - ma l’avevamo messo in conto.