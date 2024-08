Strage di Bologna cosa può fare la destra per fermare le polemiche secondo Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 5 agosto 2024) Quest’anno l’accusa è stata più esplicita, la difesa più energica, la polemica più accesa. Ma, in fondo, ogni 2 agosto va in scena lo stesso film: il presidente dell’Associazione familiari delladi, Paolo Bolognesi, accusa, più meno esplicitamente, gli eredi del Movimento sociale italiano di collusioni ideali con gli autori della, qualcuno damette in discussione la verità processuale adombrando la pista palestinese, la polemica si trascina per altri due o tre giorni, la questione si inabissa nelle viscere della Repubblica fino al 2 agosto successivo. Dal punto di vista politico, come dal punto di vista storiografico, assistiamo ad una dinamica letteralmente insensata.