Ravenna salgono a 73 i migranti | arriveranno mercoledì sera

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto 2024 – La nave ong ‘Geo Barents’ di Medici Senza Frontiere sta facendo rotta verso il porto dicon 73 persone a bordo dopo un secondo recupero effettuato. Si tratta di 69 uomini e 4 minori. La Prefettura ha confermato per ora l’arrivoalle 19.30. Si deciderà nella giornata odierna a quale banchina attraccherà in quanto il terminal crociere di Porto Corsini è indisponibile e la banchina di Fabbrica Vecchia non è in grado di accogliere la nave per via delle sue dimensioni. Confermato invece il Pala De André per tutti gli altri adempimenti. Si tratta del tredicesimo sbarco adal 31 dicembre 2022, il quarto per la Geo Barents. In totale saranno così giunti al porto romagnolo 1.274