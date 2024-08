Qui Monza Maldini e Sensi in palla Note liete per Nesta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) In attesa del portiere e di un mercato che si farà aspettando le uscite, i buoni segnali della prestazione contro il Sassuolo hanno tutti il marchio e la firma di volti nuovi. Danieldal primo minuto e Stefanonella ripresa sono una ventata di aria nuova, ma soprattutto un mix di qualità tecniche e tattiche che ben si sposano con il credo calcistico di Alessandro. Il figlio d’arte, nel 4-2-3-1 ormai consolidato del nuovo allenatore, è partito da destra. Il messaggio è chiaro: dovrà essere lui a ereditare, almeno in questa fase, il vuoto pesante lasciato da Colpani. Il ragazzo sembra non aver dimenticato il carattere degli ultimi 6 mesi, quando in Brianza aveva segnato 4 gol con un assist in 18 presenze, nonostante per due settimane abbia vissuto tra Milanello e New York i primi passi del nuovo Milan di Paulo Fonseca.