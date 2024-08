Parkinson la sfida per convertire in tempi record le cellule staminali in cerebrali Lo studio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) La ricerca di nuovi trattamenti contro ilpotrebbe accelerare grazie a un nuovo modello sperimentale sviluppato da un gruppo di ricercatori del Brigham and Women’s Hospital(BWH) di Boston. Gli scienziati hanno infatti ideato un modello che è in grado diinleinche hanno strutture proteiche caratteristiche della malattia di. In questo modo è possibile studiare la malattia per ogni paziente, in tutta la sua varietà, in una capsula di Petri, cioè sul tipico “piattino” utilizzato nei laboratori di biologia per le colture cellulari. Lo, pubblicato sulla rivista Neuron, descrive quindi in dettaglio come il modello potrà un giorno essere utilizzato per sviluppare metodi diagnostici e terapeutici personalizzati per il