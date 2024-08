Parigi 2024 Paltrinieri argento nei 1500 stile libero | Super Greg nella storia

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 5 agosto 2024) (Adnkronos) –oriomedaglia d’neialle Olimpiadi di. L’azzurro, 30 anni, oggi 4 agosto chiude alle spalle dello statunitense Bobby Finke, che trionfa e si aggiudica la medaglia d’oro stabilendo il nuovo record del mondo con il tempo di 14’30”67., secondo in 14’34”55 (tempo inferiore di 0”02 rispetto a quello stampato per l’oro di Rio 2016), conquista la seconda medaglia ai Giochi dopo il bronzo negli 800, con l’acuto di oggi, diventa il nuotatore azzurro più medagliato alle Olimpiadi: un oro a Rio 2016, due argenti e due bronzi. Il veterano non ha ancora concluso la sua avventura a: in calendario c’è ancora la 10 km in acque libere. “Salire ancora sul podio nei, la gara che sento più mia, è splendido. Finke è partito subito, non me lo aspettavo.