Parigi 2024 Khelif attacca Carini | Mi conosce bene ci siamo allenate insieme

(Di lunedì 5 agosto 2024) Imane, pugile algerina al centro del caso boxe ai Giochi di, parla per la prima volta dell’incontro con Angela, terminato dopo appena quarantasei secondi a causa del ritiro dell’azzurra. Nei giorni precedenti, l’atleta nordafricana era stata vittima di una campagna di sospetti e di accuse sulla sua identità sessuale.spiega ai microfoni di SNTV: “La pugile italiana mida anni, perché mi sono spesso recata in Italia ad allenarmi come membro della squadra nazionale. Mi sono allenata con lei e con gli allenatori, che mi conoscono da quando ero più giovane. Hanno usato questa campagna diffamatoria per cercare di indebolirmi“.