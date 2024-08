Parapiglia tra le tifoserie Possibili daspo in arrivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) C’è il rischio diurbani inper alcuni tifosi che si sarebbero arrivati alle mani sabato sera con i ’colleghi’ del Catania, dopo la gara giocata per il passaggio del turno di Coppa Italia a Chiavari. Un successo, di 2-1 per gli azzurri, che stride con ilche si sarebbe concretizzato al termine della gara. Si parla di alcuni tifosi della Carrarese che, dopo aver gioito con Calabro e company per il primo successo dell’anno grazie alle reti di Cherubini e Cerri nel finale, stavano tornando a casa, soddisfatti della prestazione della loro squadra. Alcuni di loro sarebbero diretti in via Gassman, dove lì vicino c’era l’ingresso alla parte dei tifosi del Catania.