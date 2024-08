Non si staccano più Fedez dopo il ricovero subito da lei | la cosa si fa seria con la nuova famosa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Negli ultimi giorni il nome diè stato di nuovo in cima a quelli dei vip più chiacchierati dell’estate. Per un triste motivo: und’urgenza ma anche flash, viste le dimissioni su sua richiestapoche ore, nell’ospedale di Brindisi. Il rapper, che era atteso a Gallipoli per un evento ma ha dovuto annullarlo all’ultimo, avrebbe avuto un malore sul jet privato che dalla Sardegna lo portava in Puglia, ed èstato trasportato in ospedale. Lì, come spiegato in una nota della Asl locale all’Ansa, è arrivato tra forti dolori addominali e vomito maanalisi e terapia di anti dolorifici è stato poi dimesso. La sua mamma Annamaria Berrinzaghi aveva rivelato ai microfoni di Rtl 102.5 che si trattava di una semplice intossicazione alimentare dovuta ai funghi che aveva mangiato la sera stessa. Leggi anche: “Ora vi dicomi è successo”.