Non fanno più parte del progetto | terremoto Juve l' attacco duro di Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Di fronte al bivio che separa le folle, lantus ha scelto di imboccare la via del muro contro muro, lasciando agli altri quella del dialogo e della comprensione. Cristiano Giuntoli ha stretto la fascia attorno alla fronte ed è sceso in battaglia, accanto a lui c'è anche l'allenatore,, che si batte per il medesimo scopo del ds: liberarsi degli esuberi al fine di presentarsi sul mercato con i giusti requisiti e completare una rosa che ad oggi non soddisfa nessuno.