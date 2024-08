L’acqua è un bene prezioso Dobbiamo difenderla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) NELL’ESTATE nella quale tutti noi litighiamo con i tappi delle bottiglie di acqua, che non si staccano più, il direttore commerciale e marketing Italia di Sandetto, Vincenzo Tundo (nella foto), spiega come la scelta di introdurre tappi non staccabili (come previsto dalla Comunità europea) sia una decisione a favore del pianeta. La storia di Sandetto è legata alla sostenibilità e trova in alcuni progetti, messi a punto negli anni, la messa a terra di una filosofia che sottende la cura versominerale. Sostenibile in casa Sandetto – 1,1 miliardi di fatturato nel 2023, presenza in oltre 105 paesi nel mondo – fa rima con innovazione. Dagli anni Ottanta in poi è questo che guida la governance del Gruppo, fondato nell’immediato secondo dopo guerra a Scorzè, in provincia di Venezia, dalla famiglia Zoppas.