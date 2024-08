La vedetta costiera della Guardia di Finanza mette in salvo uno yacht incagliato a Punta Ala

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 5 agosto 2024) LIVORNO – Unoin difficoltà con cinque persone a bordo. Ad aiutare l’imbarcazione laSezione operativa navale di Porto Santo Stefanodidi stanza aAla. Lodi circa 25 metri di lunghezza si era pericolosamentesu un basso fondale nella vicinaHidalgo. La situazione ha creato preoccupazione tra i numerosi diportisti che trascorrevano una serena giornata di svago in mare, per il potenziale pericolo di affondamento del mezzo. L’attivitàdiha consentito di liberare l’imbarcazione arenata, impegnando i finanzieri in articolate operazioni di disincaglio, che hanno permesso di salvaguardare la vita degli occupanti e prevenire il rischio di inquinamento ambientale che sarebbe potuto derivare da possibili fuoriuscite di carbolubrificanti che, comunque, non si sono verificate.