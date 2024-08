Il Como vuole anche Sergi Roberto Contatto tra Fabregas e lo spagnolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ilinizia a fare sul serio. I lariani sono tornati dal ritiro in Austria. Oggi a Mozzate inizia la preparazione in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia di domenica 11 agosto, contro la Sampdoria, a Genova. Ilè un cantiere a cielo aperto, un cantiere di lusso, dove in ogni momento può succedere qualcosa.comincia ad avere problemi di abbondanza. I giocatori nel roster, tolti i primavera, sono 33. Cassandro, Abildgaard, Ballet, Gioacchini e Cerri sono sul mercato e vanno necessariamente venduti, non per far cassa, ma per far spazio ad altri nuovi giocatori. In Austria l’allenatoreè stato costretto a fare due amichevoli in un giorno per far giocare tutti.