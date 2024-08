Ginnastica artistica Jingyuan Zou funambolo alle parallele | bis d’oro alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il cineseZou ha conquistato una delle medagliepiù scontate nell’universo delladi Parigi 2024. Il 26enne di Yibin è infatti un autenticoparle pari e non ha eguali su un attrezzo che riesce a domare con estrema disinvoltura, offrendo difficoltà insostenibili per l’intera concorrenza. Il tre volte Campione del Mondo (2017, 2018, 2022) ha replicato il successo ottenuto tre anni fa in questa specialità a Tokyo, firmando una doppietta riservata soltanto ai più grandi sportivi in circolazione.Zou, reduce dalla medaglia d’argento nella gara a squadre, ha offerto un esercizio da brividi (6.9 il D Score) eseguito in maniera praticamente impeccabile (9.300) per il punteggio complessivo di 16.200. Poco ha potuto l’ucraino Illia Kovtun, due volte Campione d’Europa che si è dovuto accontentare dell’argento (15.