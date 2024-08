Fedele | Due equivoci in questo Napoli e sono grossi Il primo riguarda Osimhen poi…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024): ”C’è poi un problema a centrocampo. Serve un giocatore alla “Fusi”, di copertura. Perché Anguissa e Lobotka insieme fanno fatica nella mediana a due” L’ex dirigente sportivo Enricoè intervenuto alla trasmissione “Marte Sport Live” su Radio Marte. Queste le sue parole: Qualigli? “Qualigliche vedo in? Non ne ha uno solo, ma due, e. Ilera noto e: eravamo convinti che la tavola fosse imbandita e si dovesse solo mangiare; in realtà, è stato tutto un film che non si è verificato.vale metà. Averlo o non averlo fa differenza. Il secondoLukaku.: ”A Conte era stata fatta una promessa,‘ non avrai’, ma ” A Conte era stata fatta una promessa,‘ non avrai’, ma l’allenatore non si aspettava che si arrivasse a ridosso del campionato.