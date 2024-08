Due comunità in lutto La mamma colta da un malore Gli amici sconvolti | Perché?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sono due lecolpire dalper la morte del giovane Adam Cattabriga ma anche in apprensione per altre 2 ragazze che si trovavano sulla stessa auto. Poggio Renatico e Terre del Reno che si stringono attorno ai famigliari di questi giovani per cercare di far sentire la vicinanza a chi piange e a chi spera. Di Terre del Reno, infatti, la giovane in terapia intensiva che si trovava dietro ad Adam e un’altra ragazza all’interno della vettura. Era Adam alla guida dell’auto colpita frontalmente a sinistra da un’altra vettura, un ragazzo che dopo gli studi di scienze applicate al Morandi di Finale aveva poi trovato lavoro lì, al Bar Fly, nella stessa cittadina dove praticava prima il basket e poi la palestra e abitava a Chiesa Nuova di Poggio Renatico con lae il suo compagno, una famiglia molto conosciuta per aver avuto in passato il ristorante ‘Il Girino’.