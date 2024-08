Crollo delle Borse | l' Europa vittima della recessione Usa Germania da locomotiva ad anello debole Fuga big tech

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 5 agosto 2024) L'iniziosettimana si è rivelato particolarmente pesante per i mercati finanziari, con segnali negativi provenienti principalmente dagli Stati Uniti che hanno creato una reazione a catena tra leasiatiche. Il Nikkei ha subito una caduta drammatica del 12,4%, il peggior calo dal "Black Monday" del 19 ottobre 1987. Anche gli altri indici asiatici hanno risentito dell'ondata di vendite, sebbene in misura minore, con Hong Kong che ha registrato le perdite più significative. Inoltre, ladegli investitori dagli asset più volatili ha avuto un impatto notevole sulle valute digitali. Il Bitcoin ha toccato i minimi da gennaio, e il valore complessivo del mercatocriptovalute si è ridotto di ben 400 miliardi di dollari in un solo giorno. Segui su affaritaliani.it