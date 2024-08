Codacons benzina ai minimi ma su autostrade prezzi elevati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Idei carburanti alla pompa scendono aida 6 mesi, una buona notizia per chi in questi giorni si sposta in auto per raggiungere le mete di villeggiatura, ma i ribassi non interessano l'intera rete e sullei listini rimangono ancora a livelli. Lo afferma il, commentando l'andamento deidie gasolio nel primo esodo di agosto. Rispetto allo stesso periodo del 2023 laal self service costa in media il 4,6% in meno, con un risparmio pari a 4,4 euro a pieno, mentre il gasolio è sceso nel primo weekend di agosto del 4,2% sull' anno.